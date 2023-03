Nederlands gerecht verhoogt beloning voor gouden tip die leidt tot aanhouding drugsbaron 'Bolle Jos' naar 200.000 euro

Het Nederlandse Openbaar Ministerie heeft de beloning in de zoektocht naar drugsbaron Jos Leijdekkers, ook wel bekend als ‘Bolle Jos’, verhoogd naar 200.000 euro. Eerder was de beloning voor tips die zouden leiden tot zijn aanhouding nog 75.000 euro.

Opsporingsdiensten verdenken de man van grootschalige handel, import en export van cocaïne via de havens van Rotterdam en Antwerpen en van het witwassen van de opbrengsten van drugshandel.

Ook zou hij betrokken zijn bij de verdwijning en de dood van ‘drugstante’ Naima Jilal. Zij verdween op 20 oktober 2019 nadat zij in Amsterdam in een auto stapte. In onderschepte cryptoberichten komt naar voren dat Leijdekkers een belangrijke rol speelt bij haar verdwijning. En op een telefoon die in het grote Marengo-onderzoek in beslag werd genomen, zijn foto’s gevonden van een vrouw. “Het vermoeden bestaat dat het om Jillal gaat en dat zij waarschijnlijk is gemarteld en niet meer in leven is”, zei de politie eerder over de foto’s.

Het Nederlandse Openbaar Ministerie gaf eerder al aan dat Bolle Jos, afkomstig uit Breda, vermoedelijk al langere tijd niet meer in Nederland is en in het buitenland verblijft. Onderzoek heeft echter nog niet duidelijk gemaakt waar dat is. De politie weet wel dat hij de afgelopen jaren in elk geval in Turkije en Dubai heeft vertoefd.

Leijdekkers staat op de Nationale Opsporingslijst en op de Europese Most Wanted-lijst van Europol met de 93 meest gezochte criminelen die worden gezocht voor zware misdrijven als moord, mensenhandel, gewapende overval en terrorisme.

Recordbedrag

Het bedrag van 200.000 euro is een recordbedrag uitgeloofd door het Nederlandse gerecht voor een gouden tip die leidt tot de aanhouding van een crimineel. De hoogste beloning hiervoor was die voor de gouden tip die zou leiden naar de toen nog voortvluchtige Marengo-verdachten Ridouan Taghi en Saïd R., namelijk 100.000 euro per persoon. Dat was in 2018. Dit tipgeld hoefde uiteindelijk aan niemand te worden uitbetaald.

De beruchte Nederlandse drugsbaron Ridouan Taghi werd in december 2019 aangehouden in Dubai en nog dezelfde maand uitgeleverd aan Nederland. Saïd R. werd begin december vorig jaar uitgeleverd aan Nederland na zijn arrestatie in Colombia, in februari 2020.

