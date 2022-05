Nederlands bedrijf Hardt Hyperloop: “Werkende hyperloop in Europa mogelijk in 2030"

Oleg verloor zijn vingers na Russische folterin­gen: "Ze sneden in mijn vingers en die begonnen al snel te rotten"

De Oekraïense Oleg Moskalenko werd gevangengenomen en gemarteld door Russische troepen. Hij overleefde hun gruweldaden, maar houdt er wel serieuze verwondingen aan over. Verschillende vingers moesten geamputeerd worden nadat de Russen in zijn vingers sneden. “Ze hebben me in een put gestoken van twee meter diep en aan mijn lot overgelaten”, vertelt hij.

10:09