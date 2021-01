Nederlanders willen avondklok omzeilen met koeriersuniformen en ‘leenhonden’

Vanaf zaterdag geldt in het hele land een avondklok. Die gaat in om 21 uur en duurt tot 4.30 uur. Er gelden wel uitzonderingen voor wie werkzaam is in de essentiële dienstverlening, voor maaltijdbezorgers en koeriers, en voor mensen die ‘s avonds hun hond nog moeten uitlaten.



Het is net in die uitzonderingen dat de Nederlanders handige achterpoortjes zien om zich toch niet aan de regels te moeten houden. De website www.matcheenleenhond.nl, die hondeneigenaars in contact brengt met vrijwilligers die met hun hond willen gaan wandelen, ziet een opvallende stijging in het aantal aanvragen voor leenhonden. “We krijgen normaal gezien tien aanvragen per week binnen en sinds ze de plannen voor de avondklok hebben aangekondigd, kregen we er al 300", vertelde de eigenaar van de website aan Reuters.