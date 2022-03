Nederlanders trekken vandaag naar de stembus om nieuw gemeentebestuur te kiezen, maar nieuwe burgemeester kiezen kan niet

In Nederland zijn deze ochtend de stembussen opengegaan voor de derde en laatste dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Bijna 13,6 miljoen mensen mogen in 333 gemeenten hun stem uitbrengen. Stemmen gebeurt met een rood potlood op papier, maar voor het overige zijn er enkele opvallende verschillen met de lokale verkiezingen in ons land.

Bij ons is stemmen bij uitstek een zondagse aangelegenheid, maar in Nederland trekken ze traditiegetrouw midden in de week, op woensdag, naar de stembus. Sinds corona kunnen onze noorderburen ook vervroegd hun stem uitbrengen. Maandag ging de meerderheid van de stembureaus al open, vandaag zijn alle 8.800 stemlocaties geopend.

Net als bij ons zijn die stembureaus vaak ingericht in scholen en gebouwen van de gemeente, maar Nederlanders kunnen hun stem vaak ook uitbrengen in treinstations of zelfs op particuliere locaties. Die laatste worden vaak ingezet om kiezers te lokken, want Nederlanders mogen kiezen in welk stembureau ze hun stem uitbrengen.

Zo is er in Zwolle een stembureau op een kartbaan, waar jongeren die dit jaar voor het eerst mogen stemmen nadien gratis kunnen gaan karten. In Nijmegen kan gestemd worden in een skatecentrum, waarna kiezers gratis mogen skaten. Inwoners van Hilvarenbeek hebben na het uitbrengen van hun stem dan weer recht op gratis toegang tot het safaripark Beekse Bergen.

Lage opkomst

Kiezers lokken is nodig, aangezien er in Nederland al lang geen opkomstplicht meer geldt. Bij de vorige lokale verkiezingen, in 2018, kwam 55 procent van de kiezers opdagen. Dit jaar wordt gevreesd voor een lagere opkomst. Vooral jongeren zouden minder geïnteresseerd zijn: uit een onderzoek bij kiezers uit 2018 bleek dat slechts 44 procent van de 18-34-jarigen had gestemd.

Ook in België werd de opkomstplicht voor de gemeenteraadsverkiezingen vorig jaar afgeschaft. Het valt dus af te wachten of de opkomst bij de volgende lokale verkiezingen in 2024 nog even hoog zal zijn als in 2018, toen ruim 94 procent van de Vlaamse kiezers hun stem uitbracht.

Burgemeester wordt niet verkozen

Nederlandse gemeenteraadsleden worden net als hun Belgische collega’s rechtstreeks verkozen. Wie de meeste stemmen achter zijn of haar naam krijgt, krijgt dus een zitje in de gemeenteraad. De burgemeester daarentegen wordt niet verkozen door het volk, maar wordt aangeduid door de gemeenteraad voor een ambtsperiode van zes jaar. Dat betekent dat wanneer het gemeentebestuur na de verkiezingen verandert, de burgemeester gewoon op zijn of haar plaats blijft.

Traditioneel zijn het vooral de lokale partijen die het goed doen bij de Nederlandse gemeenteraadsverkiezingen. Bij de vorige verkiezing behaalden zij een gemeenschappelijke score van bijna 30 procent. De VVD van premier Mark Rutte was de grootste nationale partij tijdens de gemeenteraadsverkiezingen met 13 procent van alle uitgebrachte stemmen. De lokale verkiezingen in Nederland worden om de vier jaar georganiseerd, tegenover om de zes jaar in België.

Volledig scherm Een stembureau op Rotterdam Centraal. © ANP