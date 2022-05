Nederlanders en Denen weigeren Russisch gas te betalen in roebels: voor Nederland gaat kraan morgen dicht, Denemarken kan snel volgen

Het Russische staatsgasbedrijf Gazprom stopt morgen met de levering van gas aan Nederland. Gashandelaar GasTerra - die in handen is van onder meer Shell, Esso Nederland en de Nederlandse staat - weigerde zijn rekeningen in roebels te betalen. Ook Orsted, het grootste energiebedrijf van Denemarken, weigert dat en zegt dat het zich voorbereidt op het einde van de leveringen door Gazprom. De deadline verloopt dinsdag en Orsted wil in euro’s blijven betalen.

Het Deense energiebedrijf verwacht wel dat het voldoende alternatieve bevoorrading zal vinden op de Europese groothandelsmarkt. Ook GasTerra voorziet geen problemen, omdat de handelaar al elders gas heeft ingekocht.

Door onenigheid over de betaling van Russische gasleveringen in roebels, werd eerder al voor Finland, Polen en Bulgarije de gaskraan dichtgedraaid. Sommige spelers zoals het Italiaanse Eni waren wél bereid om een roebelrekening bij Gazprombank te openen.

Contract

GasTerra had een contract met Gazprom voor de levering van 2 miljard kubieke meter gas tot en met eind september. Daarna zou het contract aflopen. De gasprijs op de toonaangevende Amsterdamse beurs schoot na de bekendmaking van GasTerra omhoog, maar dat was van korte duur.

Het Deense Orsted heeft met Gazprom een langetermijncontract voor de levering van 20 terawattuur (TWh) per jaar. Het contract loopt nog tot 2030 en Denemarken spreekt dan ook van een contractbreuk. Eerder dit jaar liet het bedrijf wel al verstaan dat het dit jaar veel minder Russisch aardgas zou aankopen dan het contract toelaat.

Globaal gezien is Denemarken maar een relatief kleine afnemer van Russisch gas. Het land haalt een deel van zijn behoefte ook uit binnenlandse productie, maar die ligt nu lager door onderhoudswerken op het Tyra-veld.

Valutarekeningen

Rusland eist sinds 1 april van gasimporteurs dat ze voor gasleveringen in roebels betalen, in overeenstemming met een nieuw presidentieel decreet. Dat deed het land als antwoord op de westerse sancties na de inval van Rusland in Oekraïne. Van buitenlandse kopers wordt verwacht dat ze speciale K-type roebel- en valutarekeningen openen bij Gazprombank en daar geld overmaken voor gas in de valuta van het contract. Gazprombank verandert de valuta dan in roebels en maakt die vervolgens over naar Gazprom.

Impact op ons land?

Volgens cijfers van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) voerde Europa vorig jaar 155 miljard kubieke meter aardgas in vanuit Rusland. Goed voor zo’n 45 procent van de totale Europese gasinvoer en zo’n 40 procent van het jaarlijkse Europese verbruik.

België is van alle Europese landen zowat het minst afhankelijk van Russisch gas. Volgens cijfers van de FOD Economie kwam in 2020 van de circa 19 miljard kubieke meter aardgas die we in ons land op een jaar tijd verbruiken, het meeste van Noorwegen (41 procent) en Nederland (34,5 procent), gevolgd door Qatar (11,8) en Rusland (6,6 procent).

Moesten er toch ooit bevoorradingsproblemen ontstaan, dan beschikt België volgens Laurent Remy van Fluxys over enkele belangrijke voordelen om die het hoofd te bieden. Zo vormt ons aardgasnet een knooppunt in het West–Europees netwerk. Dat biedt de mogelijkheid om via verschillende kanalen en vanuit alle hoeken van de wereld gas in te voeren. En ook via de LNG-terminals van Zeebrugge en Duinkerke beschikken we ook over de toegang tot vloeibaar aardgas dat van over de hele wereld kan komen.

“Volledig voorbereid”

Minister van Energie Tinne Van Der Straeten (Groen) liet eind april ook al weten dat ons land “volledig voorbereid” is, wanneer Rusland de gaskraan naar België zou dichtdraaien. “De situatie is ernstig maar België is volledig voorbereid”, klonk het toen op haar kabinet.

