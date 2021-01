Nederlander wil website over coronavirus “verkopen voor 1.000 euro” na radioblunder van minister Verlinden

Multimedia Zonnepane­len op het dak? Zo laat je je grootste energievre­ters overdag draaien

27 januari Hoe de discussie over slimme energiemeters ook uitdraait: wie zonnepanelen heeft, verbruikt zijn elektriciteit per definitie beter overdag, wanneer ze ook wordt opgewekt. Ben jij overdag het huis uit om te gaan werken? De grootste energievreters in huis, zoals de wasmachine en de vaatwasser, laten zich tegenwoordig gelukkig prima programmeren.