Nederlander verstopt voor 1,8 miljoen euro aan drugs in busje

VN slaan alarm over corona in ongevacci­neerd Noord-Ko­rea

De Verenigde Naties slaan alarm over de aanzwellende corona-uitbraak in het communistische Noord-Korea, waar de niet-gevaccineerde bevolking bijzonder kwetsbaar is. De VN-wereldgezondheidsorganisatie WHO herhaalde het aanbod hulp te bieden en te vaccineren.

17 mei