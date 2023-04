Nederlander verbreekt wereldrecord langste én verste wheelie in een rolstoel

5 doden, waaronder 8-jarig kind, in Texas nadat familie klaagt over geluid van schietoefe­nin­gen

Vijf personen, onder wie een kind van acht jaar oud, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag doodgeschoten in een huis in de omgeving van Houston in de Amerikaanse staat Texas. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten meegedeeld. De verdachte, van Mexicaanse origine, is nog op de vlucht.