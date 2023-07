Nederlander ontvangt Amerikaanse militaire mails door tikfout

LIVE. “Explosies op Krimbrug” - Rusland maakt einde aan graan­deal

De brug die de Krim met de Russische provincie Krasnodar verbindt is in de nacht van zondag op maandag afgesloten nadat er explosies op zijn gehoord. De Russische gouverneur op de Krim spreekt van een “noodgeval", maar op een Telegramkanaal dat in verband wordt gebracht met de Wagner Groep wordt gemeld dat er in de loop van de nacht twee aanvallen op de brug hebben plaatsgevonden. Een verlenging van het graanakkoord tussen Rusland en Oekraïne, dat vanavond afloopt, is voorlopig nog niet in zicht. De VN en verscheidene andere landen drongen er bij Rusland op aan om de deal te verlengen om mogelijke voedseltekorten, vooral in Afrika, te voorkomen. Dat advies volgde Rusland echter niet, laat het Kremlin vandaag weten. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in onze liveblog.