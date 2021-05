Nederlander met machinepistool en metaaldetector veroorzaakt ophef in Luxemburg

Mechelen Wandelaars met metaalde­tec­tor vinden grote artillerie­gra­naat in Fort van Walem: 2 ontmijners nadien bevangen door CO

25 april Vijf wandelaars met twee metaaldetectors hebben zaterdagavond een 125 kilogram zware artilleriegranaat gevonden in de buurt van het Fort van Walem, nabij Mechelen. Ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse om de granaat tot ontploffing te brengen, maar twee ontmijners raakten daarbij bevangen door CO. “We moeten dringend nagaan of we aan deze gevaarlijke situatie iets kunnen doen.”