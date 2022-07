Nederlander gaat viraal met scooterrit door Venetië: politie legt fikse boete en stadsverbod op

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Op deze parkingver­koop net over de grens kan je (fris)drank en meer kopen voor helft van de prijs

Juli is de maand dat er een grote tent verschijnt op de parking van warenhuisketen Auchan in Roncq, net over de grens met Frankrijk. Op een hele reeks (fris)dranken en andere dagdagelijkse producten krijg je fikse kortingen, waardoor ze soms maar de helft zo veel kosten als bij ons. Daarom maakt Promojagers België er deze week zijn supertip van voor de lezers van HLN.

2 juli