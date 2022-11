Nederlander doet alsof hij pronkstuk van grote juwelenroof in Duitsland kan terugkopen in Antwerpen, maar gaat er met geld vandoor

In Nederland is een verdachte gearresteerd wegens oplichting in verband met de enorme juwelenroof in 2019 in de Duitse stad Dresden. Het gaat om een 54-jarige man die volgens het Duitse gerecht een Nederlandse kunstdetective en de Duitse staatsinstelling die kunstschatten in Dresden beheert (SKD) heeft wijsgemaakt dat hij een geroofd waardevol pronkstuk kon terugbezorgen. De man speelde echter gewoon een zeer gedurfd staaltje blufpoker.

De man zou zich hebben voorgedaan als diamantair en hebben gezegd dat hem in Antwerpen een gestolen met edelstenen bezaaide hoge Poolse onderscheiding - die van de Orde van de Poolse Witte Adelaar - was aangeboden. Eerder werd bij de grote juwelenroof in Duitsland zo’n borstster van de bewuste Poolse ridderorde gestolen.

Weg met geld

Volledig scherm Het pronkstuk dat de man zogezegd in Antwerpen voor een prijsje zou kunnen kopen. © AP De betrokkenen werden het er eind december over eens dat de 'diamantair' moest gaan proberen de Orde van de Witte Adelaar terug te kopen. De man leek immers een beroepsmatige diamantkenner. Hij kreeg alvast 40.000 euro cash van de SDK. Maar de oplichter verdween vervolgens met het geld en met de noorderzon.



Het is de Duitse politie uiteindelijk gelukt om de man in Nederland te traceren. Hij bleek daar al in de gevangenis te zitten voor iets anders. Inmiddels zit hij vast in de Bondsrepubliek, schrijft de ‘Sächsische Zeitung’ in Dresden vandaag. Er wordt nu een heel onderzoek rond hem gevoerd. Het geld en de onderscheiding zijn niet getraceerd.

Goed gespeeld

Hoe het kwam dat de Nederlandse oplichter zomaar geloofd werd? Wel, de Nederlandse kunstdetective die de verdachte in eerste instantie had kunnen bedotten, hielp in het verleden in verschillende diefstalzaken met succes mee bij de terugkeer van gestolen kunstobjecten, verklaart de Duitse politie. Ook voor de Duitsers zelf leken de beschrijvingen van de vermeende diamantair aanvankelijk “aannemelijk”.



Daarom kwamen verschillende vertegenwoordigers van de SKD, de kunstdetective en de verdachte uiteindelijk op 27 december samen voor een ontmoeting. De oplichter toonde tijdens die vergadering “buitengewone artistieke expertise”, klinkt het. Hij verklaarde ook specifiek dat hij het juweel wilde terugkopen voor de SKD.

KIJK. De politie gaf eerder deze beelden van de inbraak in de Duitse schattenkamer vrij. In amper acht minuten tijd halen de boeven hun buit ter waarde van ruim 113 miljoen binnen

Museumschatkamer

Het was op 25 november 2019 dat dieven ‘s ochtends vroeg binnendrongen in het Grünes Gewölbe (Groene Gewelf), de schatkamer van het museum in het kasteel Residenzschloss in de Saksische hoofdstad Dresden. De dieven namen 21 objecten mee met in totaal ruim 4.300 diamanten. De buit ter waarde van ruim 113 miljoen euro is nooit gevonden.

De inbrekers haalden in amper acht minuten tijd hun spectaculaire buit binnen. Vitrines met de juwelen en diamanten sloegen ze met een bijl stuk. Het inbraakalarm hadden ze door middel van brandstichting uitgeschakeld en het traliewerk voor een venster van het museum hadden ze enkele dagen eerder doorgezaagd en teruggeplaatst.

Proces gestart

In Dresden is begin dit jaar het proces gestart tegen zes mensen die ervan worden beschuldigd de grote juwelenroof gepleegd te hebben.

Aanklagers hebben 500.000 euro uitgeloofd voor de tip die naar de juwelenschat leidt. Experts vrezen dat de schat echter nooit meer gevonden wordt. De kans is groot dat de gestolen edelstenen zijn bewerkt voor de doorverkoop.

Volledig scherm Het kasteel Residenzschloss in de Saksische hoofdstad Dresden. © AFP