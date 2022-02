Nederlander die omkwam bij vliegtuigcrash IJsland is Tim Alings (26) uit Antwerpen: “Reis was droom die uitkwam”

Echtgenote Boris Johnson zegt slachtof­fer te zijn van brutale lastercam­pag­ne

De echtgenote van de Britse premier Boris Johnson reageert via haar woordvoerder op de beschuldigingen aan haar adres uit het boek ‘Intrigue at the Court of Carrie and Boris Johnson’, geschreven door Johnsons partijgenoot Lord Michael Ashcroft. Ze ontkent dat ze een rol speelt in het beleid en zegt het slachtoffer te zijn van tegenstanders van haar man.

11:02