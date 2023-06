Nederlander die buurmeisje (11) doodschoot in Frankrijk werd geboren in Antwerpen en was onder invloed van drank en drugs bij aanhouding

UpdateDe 71-jarige Dirk R. is aangeklaagd wegens moord en poging tot moord nadat hij zijn buurmeisje van 11 jaar had doodgeschoten terwijl ze schommelde. De man werd geboren in Antwerpen, maar had de Nederlandse nationaliteit. In de streek werd hij ‘le Belge’ genoemd. Zijn partner zou wel Belgisch zijn. Dat meldt dagblad ‘Le Parisien’. Volgens de Franse justitie zou een burenruzie over een stuk grond de aanleiding zijn geweest voor het geweld. Zowel de man zelf als zijn vrouw zijn positief getest op alcohol en drugs.

Het drama deed zich zaterdagavond voor in Saint-Herbot (Plovenez-du-Faou), in het departement Finistère in Bretagne (het meest westelijke deel van Frankrijk). Het leek een mooie zomeravond te worden. Maar het eindigde in een tragedie.

Doodgeschoten op de schommel

De Nederlander zou het vuur op het Britse echtpaar en hun twee dochters hebben geopend vanuit zijn raam, nadat zijn vrouw een woordenwisseling had gehad met het gezin. Volgens een getuige waren de meisjes van 11 en 8 jaar oud op dat moment aan het schommelen, terwijl hun ouders aan de barbecue stonden. Het 11-jarige kind is inmiddels is geïdentificeerd als Solaine Thornton, haar 8-jarige zusje heet Celeste.

Beide ouders gewond, zusje in shock

Het 11-jarige meisje werd dodelijk getroffen en overleed ter plaatse. Haar beide ouders, Adrian en Rachel Thornton, raakten gewond. De vader raakte zwaargewond en is in levensgevaar. In zijn geval is de verdachte voor een poging tot moord aangeklaagd. De moeder liep lichtere verwondingen op. Het zusje (8) kon ontsnappen aan de kogels en liep naar het huis van andere buren om alarm te slaan. Ze werd door een andere buurman in shocktoestand opgevangen.

Een lokale bewoner getuigt bij Franse media dat het kind schreeuwde: “Mijn zus is dood, mijn zus is dood!” De man vertelt emotioneel: “We hadden de knallen eerder wel gehoord. Maar we dachten dat er ergens kinderen met bommetjes aan het spelen waren. Tot we dat meisje hoorden roepen...”

De ouders liggen momenteel nog in het ziekenhuis, de vader dus zwaargewond. De moeder verkeert niet in levensgevaar.

Ingerekend

Na zijn daad zou de Nederlander zich met zijn vrouw nog een tijdje hebben opgesloten in hun huis, waar de politie hem later inrekende samen met zijn vrouw. De zeventiger is aangeklaagd voor moord en poging tot moord, dat melden onder andere ‘BFM TV’ en dagblad ‘Le Parisien’. De vrouw kreeg de status als ‘témoin asisté’, wat in de Franse rechtspraak iemand aanduidt die een status heeft tussen die van verdachte en getuige in. Ze is inmiddels vrijgelaten.

Burenruzie

De Nederlander en zijn Belgische vrouw woonden sinds drie jaar in het gehucht Saint-Herbot. De buren, een Brits gezin dus, al vijf jaar. Hun beide kinderen werden ook geboren in Frankrijk. De zeventiger was minder bekend in de buurt. Het was wel bekend dat hij wapens in huis had en verschillende locals noemden de man, die met zijn vrouw eerder een kluizenaarsleven leidde, dus ‘le Belge’.

Volgens omwonenden lag hij al een hele tijd overhoop met het Britse gezin, over een stuk land dat aan hun beide percelen grensde.

Volgens het lokale bestuur ontstond het conflict drie jaar geleden. De vader van het Britse gezin maakte het desbetreffende terrein toen vrij van begroeiing met behulp van een kettingzaag, iets waar de buur niet mee opgezet was en ook geluidsoverlast had veroorzaakt. Bovendien betekenden de werkzaamheden dat het huis van het oudere koppel, tot dan toe verscholen achter de bomen, zichtbaar zou worden vanaf de openbare weg.

Het waren burenru­zies, het ging over een haag en een veld. Niets meer dan dat, niet dat we weten

“Hele dorp in shock”

“Het hele dorp is in shock”, zegt burgemeester Marguerite Bleuzen. “We kenden het Britse gezin goed. Er is elk jaar een dorpsfeest en ze kwamen altijd. Het was geen familie die voor problemen zorgde. Misschien waren er problemen met de buren, ik weet het niet. Maar het is onbegrijpelijk dat iemand een kind doodschiet. Niemand die begrijpt hoe dit is kunnen gebeuren.”

“Het waren burenruzies, het ging over een haag en een veld. Niets meer dan dat, niet dat we weten”, klinkt het bij gemeentesecretaris Regine Guillot. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken van het Verenigd Koninkrijk laat weten dat het gezin consulaire bijstand krijgt en dat hun diensten in contact staan met de lokale autoriteiten.

Grote hoeveelheid cannabis

Volgens de eerste uitkomsten van het onderzoek verscheen de man “plotseling gewapend met een vuurwapen en schoot hij verschillende keren in de richting van de slachtoffers die in hun tuin waren, voordat hij zijn toevlucht zocht in zijn huis, in het gezelschap van zijn vrouw”. De 71-jarige man gaf zich na een uur over nadat de politie een onderhandelaar had ingezet. Hij werd samen met zijn vrouw in hechtenis genomen. Beiden waren onder invloed van alcohol en drugs. Volgens bronnen die nauw betrokken zijn bij het onderzoek naar de schietpartij werd bij het stel thuis een grote hoeveelheid cannabis gevonden.

