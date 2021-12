Nederlander achter enorm crimineel cybercentrum in oude NAVO-bunker in Duitsland moet bijna 6 jaar de cel in

De criminelen hadden ruim vierhonderd krachtige servers in de onderaardse bunker geïnstalleerd. Het computercentrum werd gebruikt voor communicatie via het dark web, het deel van het internet waar veel strafbare praktijken plaatsvinden. Via de servers liepen allerlei illegale websites.



De zogenoemde cyberbunker werd in 2019 ontdekt na jarenlang onderzoek naar de bende. De politie ging in september van dat jaar over tot een grootscheepse inval, waarbij de bunker werd gesloten en het netwerk uit de lucht werd gehaald.