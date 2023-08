Nederlander (64) zit drie dagen lang vast op onbewoond eiland: SOS in zand geschreven in de hoop gezien te worden

Een 64-jarige Nederlander is na drie dagen gered van het onbewoonde eiland Cay Sal, dat ongeveer 150 kilometer ten noorden van Cuba ligt. Hij raakte in de problemen tijdens een zeiltocht, maar kon gelukkig de noodsituatie overleven.

De zestiger belandde op het afgelegen eiland Cay Sal, nadat zijn zeiljacht voor de kust begon te zinken. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend. Onmiddellijk sloeg de man een noodkreet en schreef SOS in het zand. Hij stak ook fakkels aan in de hoop gezien te worden.

De Amerikaanse kustwacht merkte de situatie op. Vanuit de lucht waren zeilen en stukken plastic te zien op het strand. Vermoedelijke verschuilde de man zich daaronder. De Amerikaanse luchtwacht dropte voedsel, water en een radio. Niet veel later werd de gestrande Nederlander opgepikt door een schip dat op dat moment in de buurt was. De man verkeert in goede gezondheid.

“We zijn er trots op dat we het leven van deze man hebben gered”, zegt onderofficier Craig. “Deze zaak is een perfect voorbeeld van waarom u over de juiste veiligheidsuitrusting op uw schip moet beschikken. Als de vuurpijl niet zou zijn gezien, zou er nu misschien geen goede afloop zijn geweest.”

Volledig scherm Hij maakte een kamp van zeilen en plastic. © RV