Nederlander (63) in Vietnam vast voor moord op zijn vrouw: “Te veel met haar telefoon bezig”

Rusland beschul­digt VS van dro­ne-aan­val op Kremlin: “Zo’n beslissin­gen worden in Washington genomen”

Moskou denkt dat de Verenigde Staten achter de droneaanval op het Kremlin van dinsdagnacht zitten. De Russische regering zegt dat “beslissingen over zulke terroristische daden in Washington worden genomen, niet in Kiev”. Oekraïne en de VS zeiden eerder al niets met de aanslag te maken te hebben en houden er zelfs rekening mee dat de aanval in scene is gezet.