Nederlander (27) overleden aan het oorlogsfront in Oekraïne

Zijn we aan een absolute ramp ontsnapt? Kolonel Housen over de raketin­slag in de Oekraïense kerncentra­le: “Dit is buiten alle proportie”

Een kerncentrale in de Zuid-Oekraïense regio Mykolajiv is door het Russische leger gebombardeerd. De aanval komt er kort nadat de Russen zware verliezen leden in het noordoosten van het land. Is dit een vergeldingsactie? Wat is de volgende stap? Oud-kolonel Roger Housen geeft duiding.

19 september