Nederland zet omstreden 2G-beleid in de ijskast

De 2G-maatregel lijkt voorlopig van tafel in Nederland. De nieuwe minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers laat er eerst ‘nader onderzoek’ naar doen en vraagt de Tweede Kamer de wet waarin 2G wordt geregeld, nog even niet te behandelen. “Dat betekent dat het op de korte termijn niet in de gereedschapskist zit”, zegt de minister. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over een motie om de wet die 2G-beleid mogelijk maakt, definitief in te trekken.

Bij een 2G-beleid krijgen alleen mensen met een bewijs van een recente vaccinatie tegen of genezing van Covid-19 toegang tot bepaalde plekken. Vooraf testen, zoals in het huidige 3G-beleid, is dan niet meer voldoende.

In december werd de behandeling van 2G in Nederland al eens uitgesteld, op verzoek van het toen demissionaire kabinet. En nu wordt de wet voorlopig ook niet meer besproken, aldus Kuipers.

“Geen noodzaak”

In een brief aan de Tweede Kamer geeft de minister aan dat een recent veelbesproken onderzoek van de Technische Universiteit Delft laat zien dat "in de huidige epidemiologische situatie het verschil tussen de effectiviteit van 2G en 3G zodanig klein is dat er geen noodzaak is voor een spoedige invoering" van een 2G-wet.

Daarom hoeft de wet voorlopig nog niet behandeld te worden, aldus Kuipers. “Er kan een situatie in de toekomst komen waarin het zinvol is om nog een keer te beoordelen of het op dat moment wel een meerwaarde heeft”, voegt hij toe. Hij geeft aan dat ook de vele — kritische — vragen uit de Kamer aanleiding zijn voor het verzoek om behandeling van de wet uit te stellen. Daarnaast wil het kabinet “het model van het coronatoegangsbewijs regelmatig actualiseren om recht te doen aan de ontwikkeling van de epidemie”.

Motie

Vooralsnog wordt volgende week dinsdag over een motie van de Nederlandse partij SGP en het onafhankelijke lid Pieter Omtzigt gestemd om het wetsvoorstel rond 2G helemaal in te trekken. De motie kan naar verwachting rekenen op steun van vrijwel de hele oppositie in Nederland. Ook de coalitiepartij ChristenUnie stemt voor. Of de PvdA de motie zal steunen, moet nog blijken. Volgende week zullen alle Kamerleden individueel zich voor of tegen de motie moeten uitspreken.