Nederland zet eerste stap om rekeningrijden in te voeren: “We kiezen voor eenvoudigste systeem”

Volgens staatssecretaris van Fiscaliteit Marnix van Rij moet het wetgevingstraject om het systeem in te voeren op 1 januari 2025 afgerond zijn. Anders lukt het namelijk niet om het systeem vijf jaar later in te voeren. In 2025 wordt ook duidelijk wat de kilometerprijs zal worden. Die zal worden gebaseerd op de opbrengsten van de motorrijtuigenbelasting in dat jaar.

In het verleden is wel nagedacht over rijden in de spits duurder maken of rijden in bepaalde regio’s zwaarder belasten. Maar dat zijn volgens Harbers ingewikkelde systemen. “Daarom kiezen we nu voor de eenvoud. Dat maakt de techniek daarachter ook eenvoudiger en daarmee de haalbaarheid en invoering een stuk realistischer.”