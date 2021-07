Nederland zamelt ruim 1,1 miljoen euro in voor gouden tip in 28 jaar oude verdwijningszaak (met dank aan Peter R. de Vries)

Nederland heeft al zeker 1.167.000 euro ingezameld om de gouden tip los te weken in een 28 jaar oude verdwijningszaak. Het enthousiasme is zo groot omdat de crowdfunding door Peter R. de Vries opgezet werd. De Nederlandse misdaadjournalist werd een week geleden op straat neergeschoten en vecht nog altijd voor zijn leven.

Het programma ‘Tijd voor Max’ op NPO 1 wijdde vanavond een hele aflevering aan de verdwijning van Tanja Groen. De destijds 18-jarige studente verdween tijdens de introductieweek van de Universiteit Maastricht.

Volledig scherm Corrie en Adrie, de ouders van Tanja. © ANP

Rond middernacht vertrok het meisje van een feest en reed ze met haar fiets naar naar haar kot in Gronsveld, een dorp net onder Maastricht. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar. Op 4 september 1993 gaven haar ouders Tanja als vermist op. Sindsdien is op meerdere plaatsen naar haar gezocht.

Volledig scherm Vorige maand werd nog gezocht naar het lichaam van Tanja Groen. © ANP

Vorige maand werd de Strabrechtse Heide in de gemeente Heeze-Leende nog grondig uitgekamd. Die locatie werd al vaker genoemd als mogelijke begraafplek. De zoekactie leverde echter niets op.

De veroordeelde moordenaar Wim S. liep lange tijd bij de speurders in de kijker. Hij verbleef in de buurt van Groen op het moment dat ze verdween. Toch heeft hij altijd verklaard dat hij niks met haar verdwijning te maken had. Enkele jaren geleden is de man overleden.

De zaak dreigde vast te lopen, maar dat was buiten De Vries gerekend. Hij richtte stichting De Gouden Tip op, een ultieme poging om te achterhalen wat er met Groen gebeurd was. Via crowdfunding wilde hij 1 miljoen euro inzamelen, als beloning voor die ene tip die de doorbraak zou betekenen. Dat enorme bedrag is nu al gehaald, de teller staat voorlopig op 1.167.000 euro. Er kan nog steeds gedoneerd worden. Alles boven het miljoen zal gebruikt worden om andere vermissingszaken op te lossen.

Volledig scherm Peter R. de Vries zette zijn schouders onder de verdwijningszaak. © ANP

De kinderen van De Vries toonden in een filmpje hun dank voor alle steun die ze na de aanslag kregen. Ze riepen op om samen de droom van hun vader te verwezenlijken.

Onder meer Peter Schouten, een van de advocaten van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces, had eerder al een oproep op Twitter gedaan. “Mag ik u iets vragen? Ik ken Peter R. De Vries al ruim 30 jaar. En als ik iets weet, dan is het dat hij geen medelijden wil. Nu zou hij zeggen: ‘get the job done’. Hoe mooi zou het zijn als hij wakker wordt en wij kunnen vertellen dat die 1 miljoen voor Tanja Groen binnen is?”

