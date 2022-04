Nederland zamelt 160 miljoen in voor Oekraïne, België 27 miljoen: vanwaar dat verschil?

“We zijn ontzettend geraakt door de enorme geefbereidheid van Nederland”, zegt actievoorzitter Kees Zevenbergen van het Nederlandse Giro555. “Ondanks het feit dat de landelijke actiedag op radio en tv alweer een maand geleden is, komt er nog steeds heel veel geld binnen. Iedereen wil helpen, of het nu schoolklassen, multinationals of sportverenigingen zijn. Heel bijzonder om te zien.”

“Onze oproep voor Oekraïne krijgt ook ontzettend veel respons”, zegt Philippe Henon van het consortium 12-12. “Met uitzondering van de tsunami van 2004 in Zuidoost-Azië, is Oekraïne 12-12 onze grootste fondsenwervingscampagne voor slachtoffers van een humanitaire crisis in het buitenland sinds 30 jaar. Ter vergelijking: voor de oorlog in Syrië zamelden we op een volledig jaar 3 miljoen euro in. Dat verschil valt allicht te verklaren door de grotere herkenbaarheid van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne.”

Meer solidaire Nederlanders

Een verklaring voor het grote verschil met Nederland, is dan weer moeilijker te vinden. “Nederland steekt er altijd bovenuit als het gaat om inzamelacties voor humanitaire crisissen”, zegt Philippe Henon. “Hoe dat komt? Bij mijn weten is er nooit een wetenschappelijke studie rond uitgevoerd, maar misschien wortelt het in het protestantisme. Die religie spoort toch iets meer aan tot solidariteit. Bij een oorlog of een ramp schieten Nederlanders altijd net iets sneller in gang en zijn ze ook guller dan de rest van Europa.” (DB)

Wie een gift wil doen, kan terecht op het rekeningnummer BE19 0000 0000 1212 of online via https://donate.1212.be/