Nederland wil quarantaineplicht voor reizigers vanaf 15 mei

833 miljoen euro opgehaald: voldoende giften voor restaura­tie No­tre-Da­me van Parijs, die in 2024 heropent

14 april De Franse minister van Cultuur Roselyne Bachelot heeft in de Senaat gezegd dat de nationale en internationale inschrijving voor de restauratie van de Notre-Dame in Parijs voldoende heeft opgebracht en dat de kathedraal "in 2024 heropend wordt". Bachelot keerde maandag naar het ministerie van Cultuur terug na een opname in het ziekenhuis wegens Covid-19.