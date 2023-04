Nederland voorziet 22 miljard voor provincie getroffen door aardbevingen als gevolg van gaswinning

De Nederlandse regering trekt de komende dertig jaar in totaal 22 miljard euro uit voor het gebied dat als gevolg van de jarenlange aardgaswinning getroffen werd door aardbevingen. Dat heeft eerste minister Mark Rutte dinsdag aangekondigd. De premier erkende dat de mensen in Groningen "decennialang in de steek zijn gelaten".

Gaswinning heeft in de Noord-Nederlandse provincie Groningen en in het noorden van Drenthe ernstige gevolgen veroorzaakt. Aardbevingen hebben onder meer tot grote schade aan gebouwen geleid. Een parlementaire onderzoekscommissie was twee maanden geleden in haar eindrapport nog snoeihard voor het gevoerde beleid. De belangen van de inwoners werden jarenlang "structureel genegeerd" omdat financiële belangen op de eerste plaats werden gezet, klonk het toen.

Eerste minister Mark Rutte had na die publicatie verklaard dat hij nog niet ten gronde wilde reageren, omdat hij het 2.000 pagina's tellende rapport eerst wilde doornemen. Nu stelt de premier dan toch dat zijn regering "zonder reserve" de conclusies van de parlementaire onderzoekscommissie onderschrijft.

Volledig scherm Aardbevingsschade aan een huis in Groningen © Harold Versteeg | Hollandse Hoog

Ereschuld

De mensen in Groningen zijn "decennialang in de steek gelaten", zegt Rutte. Hun stem werd niet gehoord en "hun belangen zijn ondergeschikt gemaakt aan een financieel belang van Nederland". Daarmee is er sprake van een ereschuld, erkent de premier. "Daar kunnen en willen we niet omheen.”

"Het kabinet wil niet alleen leren van de fouten die zijn gemaakt, maar wil deze ook rechtzetten. Daarbij hoort ook de opdracht om de ereschuld aan de regio en haar bewoners die door 60 jaar gaswinning is ontstaan, in te lossen", klinkt het.

Maatregelen

Er worden maatregelen aangekondigd om de schadeafhandeling "milder, makkelijker en menselijker" te maken. Zo wordt het gebied vergroot waarin mensen niet hoeven aan te tonen dat aardbevingsschade door de gaswinning komt. Schades tot 40.000 euro worden voortaan gewoon vergoed zonder onderzoek naar de oorzaak.

Er wordt ook extra geld uitgetrokken om woningen in het aardbevingsgebied snel te verduurzamen. Daarnaast zijn miljarden bestemd voor verbetering van de mentale gezondheid en voor meer leefbaarheid en economisch perspectief in het gebied. In totaal is voor al deze plannen 22 miljard euro beschikbaar, waarvan overigens een deel al eerder was vrijgemaakt.