Nederland voert 2G-regel gedeeltelijk in: wat is de 2G-regel? En waar wordt die nog toegepast?

De Nederlandse overheid wil ondernemers de keuze geven of zij gebruik maken van de 2G-regel. Die keuzevrijheid is met name bedoeld voor de horeca, en heeft wel gevolgen voor de overige spelregels. Ook in Duitsland en Oostenrijk werd de regel reeds geïntroduceerd: negatieve coronatesten zijn er niet langer voldoende om bijvoorbeeld op restaurant te gaan.

Op de meeste plaatsen geldt de zogenaamde 3G-regel: ofwel moet men gevaccineerd, genezen of getest zijn. Het ene land is wat strenger dan het andere en aanvaardt bijvoorbeeld enkel negatieve PCR-testen (geen antigeentesten). Sommige gaan echter nog een stapje verder nu de cijfers stijgen en aanvaarden enkel een vaccinatiebewijs of herstelcertificaat (2G). Wie enkel getest is, wordt de toegang geweigerd.

Nederland

In Nederland mogen ondernemers zelf kiezen of ze de 3G-regel vervangen door de 2G-regel. Als een café of restaurant ervoor kiest om enkel gevaccineerde of herstelde mensen toe te laten, gelden verder geen beperkingen.

Wanneer daarentegen ook mensen met een negatieve testuitslag (3G) welkom zijn, moet iedereen in de zaak op een vaste plek zitten. De wetgeving op dit vlak is nog in voorbereiding, zei premier Mark Rutte tijdens een persconferentie.

Duitsland

De Duitsers debuteerden met de 2G-regel. Dat gebeurde reeds in september. De deelstaten mogen er zelf beslissen of ze de 2G- of de 3G-maatregel toepassen. In onder meer Berlijn, Brandenburg, Saksen en Hamburg opteert het lokale bestuur voor de 2G-regel. Dat betekent dat inwoners, alsook toeristen, enkel welkom zijn in restaurants, sportfaciliteiten, pret- en dierenparken als ze gevaccineerd of hersteld zijn van Covid-19.

Op sommige plaatsen (in onder meer Mecklenburg-Voor-Pommeren en Noordrijn-Westfalen) mogen horeca-uitbaters en discotheken dan weer zelf beslissen of ze enkel het vaccinatiebewijs of herstelcertificaat accepteren als toegangsbewijs.

In de overige deelstaten geldt de 3G-regel: gevaccineerd, hersteld of negatief getest (met een PCR-test die maximaal 72 uur oud is of met een antigeentest die maximaal 48 uur oud is).

Oostenrijk

Ook Oostenrijk wijzigde maandag (8 november) de regels naar aanleiding van de stijgende cijfers. De strengere 2G-regels gelden sowieso al in het hele land: in skigebieden, restaurants, hotels en cafés heb je nu een vaccinatiebewijs of herstelcertificaat nodig. Hetzelfde geldt voor de après-ski en de skiliften.

Verder nog kondigde de overheid vandaag een lockdown aan voor personen die niet gevaccineerd zijn. Een precieze timing voor de invoering van de lockdown noemde kanselier Alexander Schallenberg nog niet. Daarnaast zijn FFP2-mondmaskers verplicht in de skigebieden.

Het land, dat deze winter weer heel wat toeristen verwacht, gaat trouwens nog een stapje verder. Een vaccinatie met Johnson & Johnson is maar geldig tot 3 januari. Wie twee inentingen kreeg, kan tot maximaal negen maanden na de tweede prik op skivakantie in Oostenrijk.

Nog tot 6 december geldt een overgangsperiode. Tot dan zijn een PCR-test samen met het bewijs van een eerste dosis van het coronavaccin voldoende. Daarna kan de negatieve PCR-test niet meer gebruikt worden door toeristen.

Met behulp van de Schnitzelpanik — de angst om niet meer op restaurant te kunnen gaan — die veroorzaakt wordt door de 2G-regel, hoopt de Oostenrijkse overheid de vaccinatiecijfers op te schroeven. Meer dan een kwart van de Oostenrijkers van 12 jaar en ouder beschikt nog niet over een coronacertificaat. Dat wordt beschouwd als één van de voornaamste redenen voor het stijgende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Oostenrijk.

Wat met de 2G-regel in België?

Viroloog Steven Van Gucht is geen voorstander van een invoering van een 2G-beleid, waarbij enkel gevaccineerde of genezen mensen (de twee G’s) nog toegang krijgen tot bepaalde plaatsen. “Ik vind het een beetje vreemd om die test te laten vallen”, zei hij vrijdag nog op de wekelijkse persconferentie van het gezondheidsinstituut Sciensano en het Crisiscentrum. Ook minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) toonde zich voorlopig geen voorstander.

