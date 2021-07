Nederland verstrengt: nachtclubs moeten weer dicht, andere horeca moet om middernacht sluiten

De Nederlandse regering neemt vanaf morgen maatregelen om de snelle verspreiding van het coronavirus onder met name jongeren tegen te gaan. Tot en met 13 augustus moeten cafés tussen middernacht en zes uur ‘s ochtends de deuren sluiten, discotheken en nachtclubs gaan helemaal dicht. Dat hebben premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo De Jonge bekendgemaakt op een persconferentie.

Delen per e-mail

Horecabezoek mag alleen met een vaste zitplaats en op anderhalve meter afstand. Entertainment, zoals live optredens en schermen voor sportwedstrijden, is verboden. Een vaste zitplaats is ook noodzakelijk bij evenementen en voor publiek van culturele manifestaties of professionele sportwedstrijden. Meerdaagse evenementen mogen al zeker tot 14 augustus niet doorgaan.

Lees ook Aantal positieve coronatesten in een week verdubbeld in Nederland, vooral onder jongeren gaat het hard

“De afgelopen week heeft iedereen kunnen zien dat er een wolk voor de zon is geschoven. Mede door de deltavariant stijgen de besmettingscijfers erg hard. Het aantal besmettingen is in een week tijd verzevenvoudigd”, aldus Rutte. “We scherpen zo gericht mogelijk de maatregelen aan. Dat is niet leuk, maar wel noodzakelijk.”

“Hou feestjes klein en beheersbaar”

De ontslagnemende premier benadrukte dat burgers de verspreiding van het virus grotendeels zelf in de hand hebben. “Het afremmen van het virus gaat niet alleen om de aanscherping van maatregelen. Kijk ook naar de eigen omgeving. Ik snap dat er borrels, feestjes en barbecues worden gehouden. Op zich kan dat, maar doe het verstandig en neem verantwoordelijkheid. Hou feestjes klein en beheersbaar.”

Rutte schudde ook de kritiek van zich af dat de Nederlandse regering te snel de teugels heeft gelost. “Het was logisch om dat besluit te nemen. Toen hielden we al rekening met een stijging van de besmettingen. Maar het blijkt nu sneller te gaan dan de modellen toen zeiden”, besluit hij.

De Jonge wees erop dat er ingegrepen moet worden omdat ook bij jongeren het gevaar van ‘long covid’ bestaat. “En bij senioren werkt het afweersysteem niet zo goed meer, waardoor ook zij gevaar lopen.”

Geen mondmasker in winkels

Onze noorderburen zijn altijd al losser omgesprongen met de coronamaatregelen. Sinds 26 juni leek het zelfs alsof het virus volledig uit het land verdwenen was. Nederlanders hoeven bijvoorbeeld geen mondmasker meer te dragen in winkels. Cafés en restaurants kregen geen sluitingsuur meer opgelegd en mochten zoveel gasten ontvangen als ze zelf wilden. Ter vergelijking: bij ons gaan de deuren dicht om 1 uur ‘s nachts en mogen er maximum acht gasten aan tafel zitten. En ja, zelfs uitbaters van Nederlandse nachtclubs en discotheken mochten opnieuw aan de slag. Aanwezigen dienden wel te bewijzen dat ze Covid-proof waren.

Twee weken nadat die grote versoepelingen ingegaan zijn, moet echter alweer ingegrepen worden. Het plotselinge pessimisme wordt gedreven door het snel stijgende aantal infecties. Er werden vandaag bijna 7.000 positieve tests geregistreerd, bijna een verdubbeling in 48 uur. Vooral veel kinderen en jongeren raken geïnfecteerd.

Nog geen gevolg in ziekenhuizen

De toename aan besmettingen vertaalt zich voorlopig nog niet in de ziekenhuiscijfers. Daar liggen momenteel 206 coronapatiënten. 86 onder hen liggen op intensieve zorg, het laagste aantal sinds september vorig jaar. De vaccinaties lijken dus hun werk te doen.

De hoge besmettingscijfers kunnen wel gevolgen hebben voor vakantiegangers. Als Nederland rood kleurt, volgen er restricties. Landen kunnen voor onze noorderburen bijvoorbeeld een quarantaineplicht instellen of hen zelfs weigeren.

Feestjes binnen veroorzaken geregeld brandhaarden. Vorige week bleek dat bij een evenement in Enschede van de 600 bezoekers bijna een derde besmet thuiskwam.

“Schofterig beleid”

Naar grote evenementen wordt op 13 augustus nog eens gekeken. Amper een week later staat normaal gezien het Lowlands-festival op het programma. Grote baas Eric van Eerdenburg reageert ziedend op het beleid. “Een week is veel te kort om zo'n organisatie op poten te zetten. Het kost ook hartstikke veel geld. Ze stralen iets uit van: ‘je ziet maar hoe je het oplost’. Ze laten de sector gewoon bungelen. Het kabinet is volledig losgetrokken van de realiteit.”

Op de affiche staan onder meer Liam Gallagher, Stormzy en The Chemical Brothers. “Die Britse artiesten zijn de duurste die we geboekt hebben, maar vallen niet onder het garantiefonds. Het is werkelijk waar schofterig.”