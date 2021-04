Nederland versoepelt: terrassen vanaf volgende week in de namiddag opnieuw open, avondklok verdwijnt

Een derde van alle landen wereldwijd schendt godsdienst­vrij­heid

13:23 In bijna een derde van alle landen wordt de vrijheid van godsdienst geschonden. Dat blijkt uit een rapport dat Kerk in Nood, een katholieke liefdadigheisorganisatie, vandaag presenteert. De onderzoekers benadrukken de schrijnende situatie in Afrika, waar lokale jihadisten geweld plegen, en de toestand in China en Myanmar, waar ruim 30 miljoen moslims worden vervolgd. Vooral minderheden zijn slachtoffer van religieuze discriminatie. Ook zeggen de onderzoekers in het rapport dat sommige landen de coronacrisis als excuus gebruiken om grondrechten van de bevolking in te perken.