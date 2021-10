Nederland verbreekt vandaag naoorlogs record langstlopende formatie

D-day in Nederland­se regerings­vor­ming levert nog geen doorbraak op: “Doorstart huidig kabinet is serieuze optie”

In Nederland is er nog geen doorbraak gekomen in de moeizame onderhandelingen om een nieuwe regering te vormen. Morgen wordt er verder gepraat. Informateur Johan Remkes had negen partijen uitgenodigd, waaronder zelfs de kleine oerconservatieve Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP). Het christendemocratische CDA, het linksliberale D66 en de rechtsliberale VVD voerden intern beraad nadat een doorbraak in zicht leek, maar witte rook bleef alsnog uit.

