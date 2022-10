Nederland stuurt luchtafweerraketten naar Oekraïne

Duitsland stuurt 'beste raketaf­weer­sys­teem ter wereld': dit is hoe IRIS-T Oekraïne moet beschermen

Het ultramoderne IRIS-T SLM-luchtverdedigingssysteem is op weg naar Oekraïne. Het systeem is één van de beste ter wereld, maar is met een prijskaartje van 140 miljoen euro ook peperduur. In totaal zal Duitsland vier eenheden aan Oekraïne leveren, één in de komende dagen en nog eens drie volgend jaar. De levering van het systeem komt er na zware raketbombardementen op Kiev en andere Oekraïense steden. Oekraïne hoopt met IRIS-T eindelijk zijn steden, militaire installaties en infrastructuur te kunnen beschermen tegen de vele Russische raketaanvallen.

