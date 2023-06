Nederland stopt op 1 oktober na 60 jaar met gaswinning bij Groningen

Grote verontwaar­di­ging over video waarin verongeluk­te CEO OceanGate vol trots vertelt dat hij regels aan laars lapte

Er is bijzonder veel verontwaardiging op sociale media over een opgedoken video waarin CEO Stockton Rush (61) van het duikbootbedrijf OceanGate vol trots vertelt hoe hij de regels aan zijn laars lapte voor de bouw van zijn onderzeeër Titan. De Titan implodeerde zondag bij een duik naar het wrak van de Titanic. Rush zelf was één van de vijf opvarenden. Niemand overleefde het.