Nederland stelt verdere versoepelingen uit

SCHOTLAND EuroMilli­ons-winnares wil corona-overheids­geld niet terugbeta­len

30 april De Schotten raken niet uitgepraat over Gillian Bayford. De vrouw won in 2012 samen met haar toenmalige echtgenoot Adrian Bayford de EuroMillons-jackpot. De twee waren in één klap 148 miljoen pond (toen bijna 190 miljoen euro) rijker. Nu, negen jaar later, is ze niet plan om het door de Britse overheid ter beschikking gestelde vervangingsinkomen voor haar werknemers terug te betalen.