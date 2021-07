Nederland stelt experiment om teelt van cannabis legaal te maken uit

Amerikaan­se dokter houdt z’n hart vast: grafiek toont hoe snel besmettin­gen kunnen stijgen als Deltavari­ant dominant wordt

29 juni De Amerikaanse dokter Ashish K. Jha, die geregeld in de Verenigde Staten op televisie komt als expert tijdens deze pandemie, waarschuwt dat zijn land de komende weken mogelijk een sterke stijging van het aantal nieuwe coronagevallen zal zien. De arts vreest een nieuwe golf gevoed door de besmettelijkere Deltavariant. Met een grafiek toont hij hoe de situatie in een vingerknip veranderde in het Verenigd Koninkrijk, waar die variant heel snel dominant werd.