Nederland schrapt 3G-coronapas vanaf 25 februari: wel iedereen testen (1G) bij grote binnenevenementen

Het Nederlandse kabinet wil per 25 februari van de coronapas af. Alleen op plekken waar meer dan 500 gasten binnen welkom zijn (zonder vaste zitplaats) wordt straks 1G-beleid gevoerd, oftewel iedereen testen. Buitenevenementen als festivals of voetbalwedstrijden kunnen dus zonder testplicht.

Het thuiswerkadvies vervalt niet helemaal, na commentaar van het Outbreak Management Team (OMT) dat het afbouwen beter ‘gefaseerd’ kan gebeuren. De nieuwe lijn wordt daarom: “Werk thuis en als je toch gaat, dan voor de helft van de tijd”, meldt een Haagse ingewijde.

Slechts twee maanden na de harde lockdown wil het kabinet liefst alle coronarestricties overboord gooien. Deze vrijdag volgen de eerste extra versoepelingen, een week later verdwijnt dan ook de coronapas. De infrastructuur - de app, maar ook de bijbehorende wet - wordt wel achter de hand gehouden. Ook kan de coronapas in het buitenland gewoon gebruikt worden als dat nodig is.

Vandaag vergaderde het kabinet nog over de versoepelagenda, vanavond licht minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers (D66) de plannen toe. Duidelijk is dat het lockdownslot er verder af kan: vanaf komende vrijdag is stap één, waarbij horeca en cultuur open kunnen blijven tot 01.00 uur. Ook worden isolatieregels soepeler vanaf vrijdag. Na een besmetting geldt straks de isolatieduur van 5 (in plaats van 7) dagen, mits 24 uur klachtenvrij.

Dat alles kan omdat de omikron-infectiepiek voorbij lijkt, stellen ook de experts van het OMT. “Het OMT acht de versoepelingen zoals voorgesteld daarom verantwoord”, schrijven de adviseurs in hun brief, gisteren gedeeld met de Tweede Kamer.

Dus haalt het kabinet de voet verder van de rem: na de eerste versoepelronde vrijdag volgt een week later, op 25 februari, de laatste halte van de lockdown. Dan wil het kabinet af van vrijwel alle laatste restricties: de 3G-coronapas (gevaccineerd, genezen of getest) en de 1,5 meter afstand vervallen dan. De mondkapjesplicht vervalt ook, behalve in het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen.

Bij het nachtleven of drukke evenementen binnen wordt straks wel met een testplicht gewerkt, het zogenoemde 1G. Dat geldt dus voor binnenevenementen met 500 gasten of meer zonder vaste zitplaats. Evenementen buiten en festivals vallen dus niet onder die testplicht.

Een ingewijde noemde het schrappen van het coronatoegangsbewijs eerder nog ‘een dilemma’. ,,De intentie om ervan af te stappen is er, maar de experts hebben er wat vraagtekens bij.” Het OMT houdt namelijk liever nog vast aan de 3G-coronapas. Sterker: een boosterprik is nodig ‘in deze fase’, vindt de adviesgroep van Jaap van Dissel.

Wel erkent het RIVM dat er ‘weinig draagvlak is’ voor het coronatoegangsbewijs. ,,In de praktijk levert de inzet van de coronapas veel conflicten op.”

De versoepelagenda van het kabinet

- De 3G-coronapas (gevaccineerd, getest of genezen) blijft nog tot 25 februari verplicht, daarna vervalt deze - Op 25 februari kan ook de 1,5 meterregel verdwijnen, net als de vroegere sluitingstijden en de algemene mondkapplicht -De mondkapjesplicht vervalt niet op het openbaar vervoer, op luchthavens en in vliegtuigen - Besmette personen hoeven vanaf vrijdag nog maar 5 (in plaats van 7 dagen) in isolatie. Ze mogen eruit als ze minstens 24 uur klachtenvrij zijn -Het thuiswerkadvies vervalt niet helemaal, de lijn wordt: “Werk thuis en als je toch gaat, dan voor de helft van de tijd” - Vanaf komende vrijdag wordt er ook alvast versoepeld: horeca en cultuur kunnen dan open tot 01.00 uur 's nachts -Op plekken tot 500 gasten wordt nog een week gewerkt met de 3G-coronapas: de 1,5 meterregel, mondkapjesplicht en vaste zitplek vervallen dan - Het nachtleven, festivals en evenementen binnen kunnen vanaf 25 februari open met 1G, iedereen testen dus. Evenementen buiten kunnen zonder 1G

Volledig scherm Minister Ernst Kuipers en premier Mark Rutte. Het kabinet gaat de coronaregels voor de cultuursector, de horeca en sportwedstrijden verder versoepelen. © Jeffrey Groeneweg