Nederland scherpt regels voor winkels tijdens lockdown aan

Moeten wij ook verstren­gen? Zo doet de Belgische coronacur­ve het nu in vergelij­king met de buurlanden

12:39 Vrijdag komt het Overlegcomité opnieuw bij elkaar om zich over de recente coronacijfers te buigen. Dé vraag die daar op tafel ligt, is of ook België de teugels strakker zal moeten aantrekken nu het aantal besmettingen weer stijgt, en buurlanden Nederland en Duitsland in lockdown zijn gegaan. Voorlopig zijn onze cijfers nog wel altijd veel beter dan onze buurlanden: nadat we enkele weken geleden nog de Europese ranglijst in negatieve zin aanvoerden, hoort België nu bij de best presterende landen van de EU.