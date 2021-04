Nederland plant tweede proefvakantie naar Gran Canaria: dit keer wel het hotel uit

Facebooks ‘Hoogge­rechts­hof’: “Filmpje Zwarte Piet terecht verwijderd”

13 april Facebook heeft vorig jaar terecht een filmpje over Zwarte Piet verwijderd. De gebruiker die het filmpje had geplaatst ging hiertegen in beroep, maar een raad van beroep stelde de sociaalnetwerksite in het gelijk. Volgens deze Oversight Board is de zwarte schmink van Zwarte Piet een “schadelijk racistisch stereotype”.