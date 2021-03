“Nederland nog steeds een van de grootste belastingparadijzen”

Nederland is nog altijd een van de belangrijkste landen wereldwijd voor het ontwijken van belastingen. Dat zegt de organisatie Tax Justice Network in haar tweejaarlijkse ranglijst van belastingparadijzen. Alleen de Britse Maagdeneilanden, de Kaaimaneilanden en Bermuda spelen volgens de index een grotere rol in belastingontwijking dan Nederland.