Nederland neemt vandaag afscheid van coronamaatregelen

Ruim twee jaar na de uitbraak van het coronavirus in Nederland komt woensdag een einde aan de voornaamste coronamaatregelen die nog golden. Wie naar een groot evenement of een grote nachtclub wil, hoeft zich voortaan niet meer vooraf te laten testen. Mondmaskers zijn niet meer verplicht in het openbaar vervoer en ook het thuiswerkadvies vanuit de overheid vervalt.

Mensen die vanuit andere EU-landen Nederland binnenkomen, hoeven voortaan ook geen QR-code meer te hebben om aan te tonen dat ze zijn gevaccineerd, recent getest of hersteld van een coronabesmetting. Dat geldt ook voor landen die niet bij de EU horen, maar wel bij het Schengengebied met open grenzen: Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein.

De regering van onze noorderburen heeft de coronamaatregelen versoepeld, omdat de omikronvariant van het virus die de laatste maanden rondgaat milder is dan bijvoorbeeld de deltavariant. Op intensive cares is het aantal coronapatiënten vrij stabiel op een veel lager niveau dan toen de deltavariant de overhand had.

De Wereldgezondheidsorganisatie WHO stelt echter dat lagere opnamecijfers vooral te zien zijn in landen met een relatief hoge vaccinatiegraad, vooral bij kwetsbare groepen. De WHO waarschuwt dan ook dat ondanks de mildere symptomen de omikronvariant niet als “mild” mag worden bestempeld.

Quote De overheid roept mensen op rekening met elkaar te houden en bijvoor­beeld afstand te houden als iemand daar om vraagt.

Het uitgangspunt van de Nederlandse regering blijft dan ook dat mensen die klachten hebben thuis moeten blijven en zich moeten laten testen. Preventief testen is volgens de overheid niet meer nodig. Wel blijft het advies om binnenruimtes goed te ventileren, coronavaccins te halen, regelmatig handen te wassen en in je elleboog te hoesten en niezen. In het algemeen roept de overheid mensen op rekening met elkaar te houden en bijvoorbeeld afstand te houden als iemand daar om vraagt.