Nederland moet op slot tot half januari: dit zijn de nieuwe, strenge maatregelen

Marc Van Ranst: "Er is geen enkele reden waarom ons land uitzonde­ring zou zijn”

Nederland voert vanaf zondag opnieuw een harde lockdown in om het coronavirus en vooral de omikronvariant in te dijken. Is zo'n lockdown ook een mogelijkheid in ons land? “Dat is een politieke beslissing,” zegt viroloog Marc Van Ranst in VTM NIEUWS. “Het komt neer op de vraag of we een risico gaan nemen, of geen risico nemen en toch een lockdown gaan invoeren. Er bestaat in ieder geval geen aangename oplossing.”

19:44