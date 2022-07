Nederland maakt zich op voor weer een actiedag

Nederland­se boeren voeren opnieuw actie op autosnelwe­gen

Nederlandse boeren houden vanochtend opnieuw acties tegen het stikstofbeleid. Dat gebeurt onder meer op de A12 tussen Den Haag en Utrecht. In de berm bij Nieuwerbrug staan hooibalen in brand, meldt de verkeersorganisatie ANWB. In beide richtingen staan files.

28 juni