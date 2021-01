Nederland maakt zich grote zorgen om Britse coronavariant en verlengt lockdown tot 9 februari

Het aantal coronabesmettingen in Ierland loopt snel op. De Britse variant die besmettelijker zou zijn, is daar ondertussen al gevonden in bijna de helft van de positieve testen, en daar maakt ook Nederland zich zorgen over. In Ierland is de infectiegraad de afgelopen drie weken vertienvoudigd tot bijna 1.300 gevallen per 100.000 inwoners, wat mede wordt toegeschreven aan de Britse virusmutatie.

Volgens minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge zal de Britse variant van het coronavirus waarschijnlijk de overhand krijgen in Nederland. Nu is die virusmutant in Nederland nog maar verantwoordelijk voor een paar procent van het totaal aantal besmettingen, maar dat zal volgens De Jonge waarschijnlijk niet zo blijven. “Wie de dramatische berichten en beelden uit Londen op zich laat inwerken weet: het kan heel snel veel erger worden”, aldus de minister.

“Geen keus”

De regering heeft mede daarom besloten de huidige lockdown met drie weken te verlengen, aldus Rutte. Ze zouden normaal tot 19 januari geleden. “Iedereen moet begrijpen: wij hebben geen keus”, zei de premier.

Sinds midden december zijn er in Nederland strenge lockdownmaatregelen. Zo zijn niet-essentiële winkels, cafés, restaurants en scholen gesloten. Persoonlijke contacten buiten het eigen huishouden zijn tot maximaal twee mensen beperkt.

Lichtpuntje

Nederlands premier Rutte benadrukte evenwel dat de vaccins “een licht aan het einde van de tunnel” zijn. In afwachting zal de overheid extra steunmaatregelen uitrollen, kondigde hij aan. “Het kabinet wil de ergste negatieve gevolgen lockdown opvangen. Steun is kwestie van fatsoen en solidariteit. We gaan samen naar de eindstreep”, aldus Rutte.

Avondklok

Ook de invoering van een avondklok lag op tafel van de Nederlandse overheid na een eerste advies van het Outbreak Management Team (OMT), toch wacht het kabinet nog bijkomend spoedadvies af, aldus Rutte. “Zo’n ingrijpende maatregel moet goed worden overwogen.”

Een uitgaansverbod zou kunnen helpen het aantal contacten en daarmee de verspreiding van het virus te verminderen. “We willen zolang de lockdown duurt het maximale doen”, aldus de premier.

Scholen

Scholieren uit het lager onderwijs kunnen ten vroegste vanaf maandag 25 januari terug fysiek naar school. “Iedereen is het erover eens dat langer sluiten van scholen grote problemen met zich meebrengt. Vooral voor de kwetsbare kinderen, waarvoor nu al leerachterstand dreigt. De moeilijkheid daarbij is dat we nog niet weten of de Britse coronavariant besmettelijker is voor kinderen”, klinkt het.

Tenslotte herhaalde de Nederlandse eerste minister dat niet-essentiële reizen naar het buitenland ten zeerste worden afgeraden.