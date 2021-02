Nederland maakt inhaalbeweging: ruim een half miljoen mensen gevaccineerd tegen corona

Opnieuw slecht nieuws voor artsen en verpleeg­kun­di­gen in ziekenhui­zen: vaccina­ties volgende week veel lager dan gehoopt

9:03 Ook voor volgende week is er grote onzekerheid over de vaccinaties van het zorgpersoneel in de Vlaamse ziekenhuizen. Vaccinproducent Moderna zal volgende week geen nieuwe dosissen leveren, zei minister Wouter Beke (CD&V) vanmiddag in de commissie Welzijn. De kans is daardoor groot dat heel wat ziekenhuizen slechts een klein deel van hun artsen en verplegers kunnen inenten. Voor heel februari is het overigens onduidelijk wat Moderna kan leveren.