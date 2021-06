Nederland laat mondmaskerplicht volgende week grotendeels varen

In Nederland vervalt de mondmaskerplicht grotendeels vanaf 26 juni, zo heeft aftredend premier Mark Rutte op een persconferentie bekendgemaakt. De plicht geldt alleen nog op plaatsen waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is, zoals het middelbaar onderwijs, luchthavens, stations, en in treinen en vliegtuigen.

Ook voor contactberoepen vervalt de mondmaskerplicht, omdat daar registratie en een checkgesprek verplicht blijft.

Op de vorige persconferentie luidde het nog dat het einde van de mondmaskerplicht niet meteen in zicht was. Het is namelijk een van de basismaatregelen, die volgens het openingsplan pas als laatste zouden worden losgelaten. Toen was daarvoor nog geen datum bekend.

Geen limiet meer op sociale contacten

Een andere versoepeling is dat mensen vanaf diezelfde datum weer onbeperkt mensen thuis mogen ontvangen. Ook buiten mag iedereen onbeperkt weer in groepen bij elkaar komen. De regering besloot om het maximum los te laten. Wel geldt nog altijd dat er 1,5 meter afstand in acht moet worden genomen. Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier mensen in groepen buiten.

Vanaf 26 juni mogen er ook twee keer zoveel mensen in dierentuinen, pretparken en op kermissen zijn dan eerder was gepland. De regering besloot in deze zogeheten doorstroomlocaties één bezoeker per 5 vierkante meter toe te staan in plaats van één per 10 m2. Ook hier moeten mensen nog altijd 1,5 meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat deze instellingen en evenementen veel meer mensen kunnen ontvangen.

Volledig scherm Ontslagnemend premier Mark Rutte en Ontslagnemend minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) vanavond tijdens de persconferentie. © ANP

Geen telewerk-advies meer

Werknemers mogen vanaf dezelfde datum weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt vanaf dan. Op de werkplek moeten mensen wel 1,5 meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar kantoor.

Eerder zei de premier dat de maatregel pas als laatste zou verdwijnen, omdat het anders tot te veel reisbewegingen leidt.

Nachtclubs open mits test of vaccinatie

Winkels, slijterijen en horeca mogen vanaf 26 juni ook weer na 22 uur alcohol verkopen. Het verkoopverbod vervalt vanaf dan, aldus Rutte. Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou verschuiven naar middernacht, maar de regering laat een eindtijd nu volledig los.

Verder mogen nachtclubs hun deuren weer openen, zolang ze op een negatieve coronatest, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs controleren. Ook voor nachtclubs gaan de reguliere openingstijden gelden, zoals voor de coronacrisis. Een herstelbewijs laat zien dat je eerder corona hebt gehad.

Eveneens vanaf 26 juni, de dag dat de achtste finales van het Europees Kampioenschap voetbal van start gaan, mogen supporters de wedstrijden weer bekijken in cafés en op terrassen. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat de regering vreesde dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen.

Amateursportwedstrijden zijn vanaf 26 juni voor iedereen weer toegestaan. Ook met publiek, maar wel op anderhalve meter afstand van elkaar, zo citeerde de openbare omroep NOS de regeringsleider. Gezamenlijk zingen, schreeuwen en het bespelen van blaasinstrumenten is dan niet langer afgeraden.

"Het einde van de crisis is in zicht", zei Rutte , tegelijk aanmanend tot voorzichtigheid gezien nieuwe virusvarianten. De premier beloofde dat de regering ook in de zomer het land af en toe zal bijpraten over ontwikkelingen. In het bijzonder zal de regering "medio augustus" bekijken wanneer alle basismaatregelen zouden kunnen vervallen.