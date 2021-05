Nederland klaar voor nieuwe versoepelingen: musea en restaurants volledig open vanaf 5 juni

LG­BTQ+-gemeen­schap in Ghana eist vrijlating van 21 activisten

11:16 De LGBTQ+-gemeenschap in Ghana eist de vrijlating van 21 activisten die vorige week gearresteerd werden tijdens een conferentie in de stad Ho, in het zuidoosten van het land. De hashtag #ReleaseThe21 gaat momenteel viraal op Twitter. Intolerantie en geweld tegen onder anderen homo’s, lesbiennes en transgenders zijn nog steeds alomtegenwoordig in Ghana. Dat meldt Human Rights Watch.