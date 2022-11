Nederland kan zieke Rus niet uitwijzen omdat die in thuisland geen cannabis kan krijgen

Comedian versnip­pert toch niet écht 11.500 euro nadat David Beckham ultimatum over Qatar negeert: “Mijn actie was net zoals jouw deal complete bullshit”

De Britse comedian Joe Lycett leek écht woord te houden na zijn dreigement tegen superster David Beckham: hij deelde gisteren een video waarop te zien was hoe hij 10.000 pond (zo'n 11.500 euro) door een versnipperaar duwde. De reden van zijn actie? Lycett stelde Beckham eerder deze week een ultimatum om af te treden als ambassadeur van het WK in Qatar, maar een reactie van de ster bleef uit. Vandaag stelt de komiek in een nieuwe video gerust: het geld dat hij in de versnipperaar gooide was écht, maar het geld dat er vernietigd weer uit kwam... niet. Lycett blijkt het volledige bedrag al lang aan LGBTQ+-organisaties te hebben gedoneerd. “Het was een loos dreigement, om mensen aan het praten te krijgen over het topic”, zegt hij. En of dat gelukt is.

21 november