Nederland in gedeeltelijke lockdown: premier Rutte kondigt forse maatregelen aan

“De maatregelen gaan pijn doen. Dat is een harde boodschap. De hamer om het virus plat te slaan moet groter worden”, klonk het. In het onderwijs verandert er voorlopig niets. De verstrengde maatregelen zullen 4 weken gelden en gaan morgenavond om 22 uur in. Na twee weken zal een balans opgemaakt worden.

• Cafés en restaurants gaan vanaf woensdagavond dicht, maar afhalen kan wel nog.



• Winkels mogen na 20 uur, en tot 7 uur de volgende ochtend, ook geen alcohol of softdrugs meer verkopen. Winkels moeten ook om 20 uur sluiten. Die bepaling geldt niet voor de verkoop van levensmiddelen.



• In binnenruimtes moet iedereen vanaf 13 jaar mondmaskers dragen. Dat zal dus ook gelden voor het onderwijs.



• Hotels blijven wel open, kondigde Rutte aan. Ze mogen ook eten serveren aan hun gasten.



• In alle binnenruimtes mogen nog maximaal 30 mensen binnen. Thuis mogen Nederlanders nog maximaal drie mensen per dag ontvangen.

• Evenementen worden verboden, van eender welke grootte.

• Groepssporten voor volwassen amateurs, waarbij het onmogelijk is 1,5 meter afstand te houden, worden ook voorlopig in de ban gedaan. Individuele sporten of teamsporten met maximaal vier mensen mogen wel nog.

• In tegenstelling tot het amateurvoetbal gaat het betaalde voetbal door, maar dat blijft voorlopig gebeuren zonder publiek in de stadions.

• Rutte roept de bevolking ook op niet naar oranje of rode gebieden te reizen. Ons land kleurt sinds dinsdag volledig oranje voor de noorderburen.

Door mondmaskers te verplichten wil de Nederlandse regering “een lange discussie voor eens en altijd beslechten”. Tot dusver geldt alleen een dringend advies om zo’n mondmasker te dragen. Volgens de premier is het “juridisch lastig” om het mondmasker verplicht te stellen in openbare ruimtes zoals scholen, bibliotheken, winkels en musea. Het moet “zo snel mogelijk” wettelijk geregeld zijn. Volgens Rutte zal er nu meer ingezet worden op handhaving van de regels. “Te veel mensen houden zich niet aan de maatregelen.”

“Het is aan ons allemaal”, beëindigde Rutte zijn toespraak. “Wees niet de eigenwijze persoon die de randjes van de regels opzoekt. Wees de realistische Nederlander die opstaat en zijn verantwoordelijkheid neemt als het erop aan komt. En dat is nu.”