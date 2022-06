Nederland in ban van verdwijning Gino (9): “iets” aangetroffen tijdens onderzoek, aldus politie - Zoektocht zaterdagochtend hervat

UPDATEIn Nederlands Limburg wordt al enkele dagen op grote schaal gezocht naar de 9-jarige Gino van der Straeten. Die verdween woensdagavond na het voetballen. Burgers hebben vrijdagavond in of bij een bos aan het Vincent van Goghplein in Kerkrade “iets” gevonden, dat volgens de politie mogelijk verband houdt met de vermissing. De aangetroffen spullen zijn naar het politiebureau gebracht voor onderzoek. Om wat voor spullen het gaat wil de politie niet zeggen, maar men neemt de vondst serieus. Zaterdagochtend wordt de zoektocht naar het jongetje hervat.

De Nederlandse politie had vrijdagavond een gedeelte van een parkeerplaats en een speeltuintje bij het Vincent van Goghplein in Kerkrade afgezet. Speurders deden er onderzoek in een bos. “Tijdens de zoekactie naar Gino is vrijdagavond door de burgers iets aangetroffen dat mogelijk verband houdt met de vermissing. De politie neemt dit serieus en onderzoekt het”, klonk het bij de politie. Even na 21.00 uur werd het gebied weer vrijgegeven.

Het afgezette gebied werd bewaakt door leden van het Veteranen Search Team, dat eerder op vrijdag ook zoekacties ondernam in het gebied vlak bij het Berenbos bij Kerkrade. Ook de plek waar nu iets gevonden is, ligt in die buurt. Beide zussen van Gino kwamen in de avond kijken naar de verrichtingen van de recherche bij het bos.

De politie houdt in de nacht van vrijdag op zaterdag echter geen zoekacties meer, aldus een woordvoerster. Pas zaterdagochtend worden de zoektochten hervat. Dan gaat ook het Veteranen Search Team weer verder met zoeken naar sporen.

De politie zei eerder op vrijdag dat het kind in levensgevaar is en houdt rekening met een misdrijf. De familie van de vermiste Gino (9) vermoedt dat het jongetje in een auto is gestapt. Een Duits zoekteam heeft de familie laten weten dat zijn spoor ophoudt bij een woning in die straat, zo laat een familiebron aan onze collega’s van het AD weten.

Het Duitse zoekteam pikte met speurhonden het spoor van Gino op waar hij het laatst is gezien. Dat spoor volgden ze tot aan een woning in de Hertogenlaan. Het spoor hield daar op, en liep volgens de bron niet tot de voordeur. De familie denkt om die reden dat Gino vanuit daar in een auto is vertrokken.



De Nederlandse politie wil voorlopig niet reageren op het bericht dat de jongen in een auto zou zijn gestapt. Wel doet ze een dringende oproep aan inwoners van Kerkrade en Landgraaf om zo veel mogelijk beelden uit de omgeving te delen. Het gaat daarbij specifiek om beelden in de periode van 1 juni 17.00 uur - 2 juni 21.00 uur, in de omgeving van de plek waar Gino het laatste gezien is, de omgeving van plek waar een step is aangetroffen en het gebied daartussen. “De speurders willen beelden analyseren van bijvoorbeeld dashcams om heel concreet in een bepaalde richting te kunnen zoeken”, zegt onze reporter ter plaatse, Tessa Rens.

“Acuut gevaar”

Niet alleen bij de familie, maar ook bij de omwonenden en de politie zijn grote zorgen om het lot van het verdwenen kind. “Een 9-jarige jongen die de tweede nacht van vermissing ingaat, buiten op straat, is in acuut gevaar”, meldde hoofdrechercheur Danny Frijters van de Limburgse politie donderdag tijdens een persconferentie. “De vraag is hoe zelfredzaam iemand op zijn leeftijd is.” In de loop van donderdag werd een ‘amber alert’ verstuurd. Dat gebeurt gemiddeld twee keer per jaar en dus alleen in levensbedreigende situaties.

Post by 100064630661754 Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.