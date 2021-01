Nederland houdt z’n hart vast voor nieuw gewelddadig protest tegen de avondklok. Op verschillende sociale media zijn berichten opgedoken waarin wordt opgeroepen om opnieuw te protesteren. Onder meer Hengelo, Deventer en Enschede worden genoemd als potentiële locaties voor rellen. De Nederlandse politie is in opperste staat van paraatheid. “We hanteren vanavond een lik-op-stukbeleid, wat inhoudt dat we direct gaan ingrijpen en bekeuren.”

Op meerdere plaatsen in Nederland hebben mensen dit weekend geprotesteerd tegen de avondklok. De betogingen liepen vrijwel overal uit op rellen. Het nieuws over de gewelddadige protesten gaat de wereld rond. Er gaat vooral veel aandacht naar het in brand steken van een coronatestcentrum in Urk en de aanval van relschoppers op een ziekenhuis in Enschede.



Op sociale media gaan maandag allerlei oproepen rond tot nieuwe rellen, verspreid over het land. De Nederlandse burgemeesters zijn op de hoogte en geven aan dat ze zijn voorbereid.

Voorbereid

“Heel vaak nemen we de speculaties niet serieus, maar dat doen we nu wel”, zegt Hubert Bruls, de burgemeester van Nijmegen en voorzitter van het zogenaamde Veiligheidsberaad, waar 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio in Nederland met elkaar hebben besproken hoe het gaat met de handhaving van de avondklok.

“Er is extra politie beschikbaar om de boel in de gaten te houden”, stelt Bruls. “Klein houden is de beste methode. Op de langere termijn moet er misschien assistentie komen. Dat is een punt van overleg met de bevoegde minister. Duidelijk is wel dat de situatie om extra inzet vraagt.” Bruls lichtte niet toe op wat voor soort assistentie hij doelde.

Volledig scherm Beeld van rellen in Eindhoven zondag. © ANP

“Reken maar dat we goed zijn voorbereid”, zegt burgemeester Antoin Scholten van Venlo strijdbaar. De gemeente Stein waar het zaterdagavond onrustig was, ligt in zijn veiligheidsregio. Ook Den Haag is voorbereid op nieuwe onrusten. “Het is een combinatie van de avondklok, voorbeelden elders en opruiing via sociale media”, zegt burgemeester Jan Zanen.

Hoofdstad Amsterdam is eveneens klaar, zegt burgemeester Femke Halsema. Ze omschrijft de recente ongeregeldheden op het Museumplein als “bedroevend”. Volgens haar kan de politie de situatie in haar stad nog goed aan. “De politie treedt op, zo lang als nodig is. Vanzelfsprekend ligt er bij hen een grote druk, maar de politie is aan zet.”

‘Geef relschoppers aan’

De burgemeester van Eindhoven, dat zondag te maken kreeg met geweld, plunderingen en vernielingen, reageerde maandag voorafgaand aan het Veiligheidsberaad emotioneel. “Mijn hart huilt. Ik loop al lang mee in het openbaar bestuur. Ik heb heel, heel, heel veel meegemaakt, maar dit overschrijdt elke grens.”

De burgemeester is woest dat “dit soort idioten” zijn stad op een negatieve manier in het nieuws brengen. “We gaan nu bespreken hoe wij dit soort gebeurtenissen de komende tijd te lijf gaan.” Hij roept mensen ook op om hun “burgerplicht” te doen. “Als u figuren kent die hebben deelgenomen aan de rellen, geef ze aan.”

Volledig scherm Overzicht van de plekken in Nederland waar grote onrust is ontstaan na invoering van de avondklok op 23 januari 2021. © ANP Graphics

‘Onacceptabel’

De rellen hebben niets met protesteren te maken, zei aftredend Nederlands premier Mark Rutte maandag in een eerste reactie. Het gaat om “crimineel geweld” en dat zal volgens hem ook zo worden behandeld. “Je vraagt je werkelijk af, wat bezielt deze mensen”, aldus de premier. “Dit heeft niets te maken met de strijd voor vrijheid.” Rutte noemt het geweld “onacceptabel”.

Volledig scherm Demissionair premier Mark Rutte staat de pers te woord bij het ministerie van Algemene Zaken over de avondklokrellen. © ANP

“Wat we gisteren en vorige week hebben gezien, heeft niks met een demonstratie te maken. Het was crimineel gedrag. Politie aanvallen, plunderingen, vernielingen. Dat staat ver van demonstreren af”, klinkt het bij demissionair minister van Veiligheid en Justitie, Ferd Grapperhaus.

Volgens Grapperhaus doet 95 procent van de Nederlanders mee met de maatregelen. “Ze zien in dat we een levensgevaarlijk virus aan het bestrijden zijn. Dit laat zien dat we een sterke samenleving hebben. Ik heb het vertrouwen dat die enorme grote meerderheid van de Nederlanders zegt: ‘met de rellen willen we niks te maken hebben’.”

Volledig scherm Vrijwilligers helpen bij het opruimen van de schade in het centrum van Eindhoven. © ANP