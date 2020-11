Nederland hoopt half december verder te kunnen versoepelen: dierentuinen, pretparken en musea mogen nu al heropenen

Mensen kunnen vanaf donderdag in Nederland weer cultuur opsnuiven in theaters, musea, bioscopen en muziekzalen en weer plezier hebben in dierentuinen en pretparken. Ook kunnen Nederlanders weer gaan zwemmen, boeken uitzoeken in de bibliotheek en een gokje wagen in casino’s. Cafés en restaurants blijven voorlopig dicht. Dat heeft premier Mark Rutte op een persconferentie bekendgemaakt. “Ik hou toch wat mijn hart vast”, reageert epidemioloog Pierre Van Damme (UA).

Premier Mark Rutte bevestigde dinsdag definitief dat deze maatregelen, die op 4 november van kracht werden, eindigen op woensdag 18 november middernacht. De versoepeling houdt volgens Rutte wel in dat de eerder ingestelde beperkingen voor deze publieke gelegenheden overeind blijven, zoals afstand houden, een maximale groepsgrootte en vooraf reserveren.

Verder mogen thuis weer drie mensen worden ontvangen per dag in plaats van twee en ook buiten mag men weer met maximaal vier in plaats van twee samen zijn. Op bruiloften en begrafenissen mogen weer iets meer gasten komen, maximaal dertig. Sekswerkers mogen ook weer aan de slag.

Boost

Het twee weken durende pakket was volgens de Nederlandse regering nodig om een extra ‘boost’ te geven aan de maatregelen die half oktober werden ingesteld. Op die manier zou het aantal nieuwe besmettingen sneller omlaag gaan, waardoor ook de overbelaste zorg eerder meer lucht zou krijgen.

Cafés en restaurants blijven dicht

Alle maatregelen die op 14 oktober ingingen, blijven voorlopig van kracht. Eet- en drinkgelegenheden blijven dus dicht, maar mogen wel afhaalmaaltijden aanbieden. Winkels sluiten uiterlijk om 20.00 uur, met uitzondering van supermarkten en andere levensmiddelenwinkels, en tussen 20.00 uur en 07.00 uur mag geen alcohol worden verkocht. Ook teamsporten mogen alleen op 1,5 meter afstand en met hooguit vier deelnemers.

Bijkomende versoepelingen

Als de cijfers blijven dalen, gaat het kabinet half december kijken of er versoepelingen mogelijk zijn, zo zei de Nederlandse minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. “Wat we willen doen is half december kijken of we iets meer ruimte kunnen geven als we op indicatoren zitten van niveau 2. Dat betekent tien IC-opnames per dag of 3.600 nieuwe besmettingen per dag. Pas dan kunnen we weer nadenken over iets van verruiming. Dat verwachten we half december. Dan kunnen we weer iets doen wat we zo graag willen.” Het doel is om naar niveau 1 te komen. Dat zal volgens De Jonge naar verwachting half januari worden bereikt, als de cijfers blijven dalen.

Inmiddels reageerde het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, het Nederlandse Sciensano, evenwel dat versoepelen in januari realistischer zou zijn. Als de coronamaatregelen voor die tijd losgelaten zouden worden, “kom je mogelijk heel snel in een derde golf terecht”, aldus Susan Van den Hof, epidemioloog van het RIVM. “Dan moet je weer extra maatregelen nemen en je wil voorkomen dat het een jojo-effect wordt.”

Volgens Van den Hof verloopt de daling in Nederland nog steeds volgens de voorspellingen van het instituut. In de eerste golf daalde het aantal besmettingen na het nemen van maatregelen sneller, maar volgens de epidemioloog is het logisch dat dat nu minder snel gaat. Volgens Van den Hof kan er aan versoepelingen van coronamaatregelen worden gedacht als het dagelijkse aantal gemelde besmettingen op 7 per 100.000 mensen ligt.

Quarantaine

Mensen in Nederland die erachter komen dat ze in contact met een besmet persoon zijn geweest, kunnen zich vanaf 1 december laten testen, ook als ze geen klachten hebben, zo meldde de Nederlandse minister op de coronapersconferentie. Als de test negatief is, is een quarantaine niet meer nodig, meldt De Jonge. Nu moeten Nederlanders na contact nog tien dagen in quarantaine en kunnen ze zich zonder klachten niet laten testen.

Het aandeel mensen dat zich houdt aan het verzoek om thuis te blijven, is “niet bijster hoog”. De Nederlandse regering werkt nog steeds aan een quarantaineplicht, maar wil intussen ook bijvoorbeeld een “quarantainecoach” inzetten om mensen die thuis moeten blijven, te ondersteunen.

“Belgen naar pretparken”

Epidemioloog Pierre Van Damme (UA) vindt de versoepelingen “relatief vroeg. Ik hou toch wat mijn hart vast”, verklaarde hij als studiogast in ‘De Afspraak’ op Canvas. “Het brengt mensen toch weer samen. Er riskeert zo een platteau op het aantal besmettingen te komen, en geen daling. Ik zie liever dat landen over de grenzen heen afspraken maken. Wie gaat nu verbieden dat Belgen naar pretparken in Nederland gaan? Dit moet eigenlijk op Europees niveau aangepakt.”