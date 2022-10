Nederland heeft bewijs dat er illegale Chinese politiebureaus in hun land actief zijn

De Chinese regering wordt ervan beschuldigd minstens twee niet-aangegeven “politiebureaus” in Nederland te hebben. Nederlandse media hebben bewijzen gevonden dat de “overzeese dienstestations” worden gebruikt om Chinese dissidenten in Europa het zwijgen op te leggen.

Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat het bestaan van de onofficiële politieposten illegaal is. De Chinese ambassade zegt niet op de hoogte te zijn van het bestaan ervan. Aanleiding voor het onderzoek was een rapport van de NGO Safeguard Defenders.

De overzeese politiebureaus zijn opgericht om transnationale misdaad aan te pakken en administratieve taken uit te voeren, zoals het vernieuwen van Chinese rijbewijzen. Maar volgens Safeguard Defenders voeren zij in werkelijkheid “overtuigingsoperaties” uit, bedoeld om mensen die zich tegen het Chinese regime hebben uitgesproken te dwingen naar huis terug te keren.

54 politiecentra

Volgens de organisatie hebben de openbare veiligheidsdiensten van twee Chinese provincies 54 “overzeese politiecentra” opgericht, verspreid over vijf continenten en 21 landen. De meeste daarvan bevinden zich in Europa, waaronder negen in Spanje en vier in Italië. In het Verenigd Konikrijk waren er twee in Londen en één in Glasgow.

RTL Nieuws en het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money deelden het verhaal van Wang Jingyu, een Chinese dissident die zei dat hij in Nederland door de Chinese politie werd achtervolgd. Wang vertelde in het Engels aan Nederlandse journalisten dat hij eerder dit jaar een telefoontje kreeg van iemand die beweerde van zo’n bureau te zijn. Tijdens het gesprek werd hij aangespoord terug te keren naar China om “zijn problemen op te lossen. En om aan zijn ouders te denken”.

Pesterijen en intimidatie

Er volgde een systematische campagne van pesterijen en intimidatie, die volgens hem wordt georkestreerd door agenten van de Chinese regering. In reactie op de onthullingen vertelde de Chinese ambassade aan RTL Nieuws dat zij niet op de hoogte was van het bestaan van dergelijke politiebureaus. Een woordvoerder van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zei dat hun aanwezigheid in Nederland illegaal was en beloofde “een onderzoek te voeren en passende maatregelen te nemen”.

Diensten zoals paspoortvernieuwingen of visumaanvragen worden gewoonlijk afgehandeld door een ambassade of consulaat. Op deze locaties gelden diplomatieke regels, zoals vastgelegd in het Verdrag van Wenen, dat zowel door Nederland als China is ondertekend. Politieposten zoals die van China kunnen de territoriale integriteit van een gastland schenden door de binnenlandse wetgeving te omzeilen.

Familieleden bedreigen

Volgens Safeguard Defenders zijn de politietactieken van China “problematisch” omdat ze vaak gericht zijn op verdachten die geen misdaad hebben begaan. Ze dwingen de persoon om terug te keren door familieleden van de vermeende voortvluchtigen te bedreigen, aldus de organisatie.

De druk ligt nu op de Nederlandse regering om ervoor te zorgen dat critici van de Chinese regering te beschermen en ervoor te zorgen dat in Nederland enkel de Nederlandse wetten gelden.