Nederland geeft Oekraïne mijnenjagers en meer militair materieel

Rusland verlengt graandeal met Oekraïne met zestig dagen

Rusland gaat de deal met Oekraïne over graanexporten via de Zwarte Zee met zestig dagen verlengen. Dat laat Moskou weten na overleg met de Verenigde Naties in het Zwitserse Genève. De overeenkomst, die vorig jaar juli werd gesloten, maakt de uitvoer van Oekraïens graan en andere landbouwproducten mogelijk, ondanks de oorlog. De afspraken werden in november na moeizame onderhandelingen verlengd tot 18 maart.